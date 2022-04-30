Sally Türkçe tarife başladı

SOSYAL medya fenomeni haline gelen ve Youtube'da 2, İnstagram'da 1 milyona yakın takipçisi bulunan "Sally" lakaplı Saliha Özcan, "Takipçilerim, neden Türkçe yayın yapmadığımı soruyordu" dedi. Özcan, "Artık tariflerim Türkçe de yayınlanacak. En büyük dileklerimden birini gerçekleştirdiğim için mutluyum" diye konuştu.AVRUPA'NIN en büyük yemek kanallarından birini yöneten Saliha Özcan, Youtube kanalıyla Almanya'da her ay 12 milyon kişiye ulaşıyor. 140'ı aşkın çalışanıyla, tekstil, ev ve bahçe dekorasyonu işine de el atan Saliha ve eşi Murat Özcan, iki yıl önce Mannheim'da çoğunluğunu Türkiye'de ürettirdiği ve mutfak malzemeleri sattığı ilk mağazasını açmıştı.