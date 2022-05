Not verirken ırkçılık var

2018 yılında "Max ve Murat" isimli deneylerinde aynı başarıya rağmen "Murat" isimli öğrenciye daha kötü not verildiğini belirleyen uzmanlar, okuldaki ayrımcılığın devam ettiğini bildirdi. Araştırmayı yapan Meike Bonefeld, göçmen kökenli öğrencilere daha düşük not verildiğini ortaya koyan ayrımcılığı, "Adaletsizlik devam ediyor" sözleriyle açıkladı. Sosyolog, imla testinde Türk isimli öğrencinin ortalama 0.2 ila 0.5 puan daha düşük not aldığını hatırlattı.SOSYOLOG Meike Bonefeld, Türk kökenli öğrencilere ılımlı yaklaşan öğretmen adaylarının bile Türk öğrencilere daha kötü not verdiğine dikkat çekti. Uzman, 118 öğretmenin katıldığı bir teste göre, ayrımcılığın derslere göre de farklılıklar gösterdiğini söyledi, "Bütün öğretmen adayları hataları hem Alman hem Türk öğrencide doğru saymasına rağmen, not verirken adil davranmadı" diye konuştu.