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Giriş Tarihi: 31.5.2022

Sessiz sedasız 1 milyonu aştı

Fatih YILMAZ
Sessiz sedasız 1 milyonu aştı

Kendini göstermeden, konuşmadan yemek tarifleri verdi. Aysens.Kitchen İnstagram hesabının sahibi Ayşe Şen’in takipçi sayısı bir milyonu aştı

Almanya'nın Ebersbach kentinde yaşayan iki çocuk annesi Ayşe Şen, yemek tariflerinin yoğun ilgi görmesi üzerine büro personeli olarak çalıştığı işinden ayrıldı. Evde zamanının bir bölümünü yemek tarifi videosu çekmeye ayıran Şen'in takipçi sayısı bir milyonu aştı. Yemek yapmayı annesinden öğrendiğini ve bir arkadaşının tavsiyesiyle İnstagram'da sayfa açtığını belirten Şen, "Kısa sürede bu kadar ilgi görmeyi beklemiyordum. Takipçilerimle çok güzel bağım var. Her gün bir tarif vermeye çalışıyorum. Bir gün yemek yapmasam soru yağmuruna tutuluyorum. En çok 24-44 yaş arası çocuklu kadınlar tarafından takip ediliyorum. Yemeklerimin yapımı hem kolay, hem pratik. Bu sayede her gün 'ne pişirsem' diye düşünen kadınların yükünü hafifletmeye çalışıyorum" dedi.
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Sessiz sedasız 1 milyonu aştı
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