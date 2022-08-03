Devlerin enerji paniği

Doğalgazarzının kesilmesi senaryosu, Alman- hesap verecek ya'nın dev şirketlerini şimdiden ince plan yapmaya zorladı. Rusya'nın gaz arzını düşürmesinden hemen sonra ülkenin belkemiğini oluşturan dev şirketler, enerji tasarrufu için planlamaya geçti. Kimya devi Bayer ve otomobil üreticisi Daimler, binalarını kışta bir derece daha az ısıtarak yüzde 6 enerji tasarrufu sağlama planı içerisinde olduklarını duyurdu.DEV şirketler, pandemi döneminde uygulamaya sokulan evden çalışmayı, enerji tasarrufu için de devreye sokma kararı aldı. Bu yolla dev binalar ısıtılmayacak ve enerjiden ciddi anlamda tasarruf sağlanacak. Alman ekonomi gazetesi Handelsblatt'ın borsada işlem gören dev 40 şirket arasında yaptığı araştırma, şirketlerin tasarruf için evden çalışmaya sıcak baktıklarını ortaya koydu.UZMANLAR, evden çalışmada yüksek tasarruf potansiyeli görüyor ve geçişi mantıklı olarak değerlendiriyor. 30 yıldır enerji sektörü içerisinde olan EnBW enerji şirketinin Yönetim Kurulu Başkanı Frank Mastiaux'a göre mümkün olan her yerde kesinlikle enerji tasarrufu yapılmalı. Mastiaux'a göre tasarruf için yapılması gereken çok şey var. Bunlardan biri insanları tasarrufa yöneltmek için başlatılacak kampanyalar.Almanya'da tükettiği enerji ile ilk sıradaki DB, 20 bin çalışanını enerji tasarrufuna yönlendirecek. Hedeflenen tasarruf sağlanırsa çalışanlar prim alacakALMANYA'NIN 10 terawatt saat ile en çok enerji tüketen şirketi Alman Demiryolları İşletmesi (DB), 20 bin çalışanını enerji tasarrufuna motive etmek istiyor. DB, aydınlatma, ısıtma, klima kullanımı, asansör yerine merdiven kullanma gibi noktalarda çalışanlarını bilinçlendirecek. Hedeflenen tasarruf sağlanınca ise her çalışana 100 euro prim verilecek. Şayet beklenenden çok tasarruf yapılırsa prim 150 euroya çıkacak.İnsan Kaynakları Direktörü Martin Seiler, teşvik sisteminin özellikle binalarında enerji tüketimini azaltmayı hedeflediğini ifade etti. Seiler, makinistlerin uzun mesafeli yolculuklarda enerji tasarruflu sürüşü benimsemelerinin de hedefleri arasında olduğunu söyledi. Öte yandan DB, tren istasyonlarında güvenlik ile ilgili olmayan aydınlatmadan tasarruf etmek istiyor. İstasyonların dış mekânları artık eskisi gibi aydınlatılmayacak.