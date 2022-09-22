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Giriş Tarihi: 22.9.2022

Evine yerleşip eşya satmışlar

Evine yerleşip eşya satmışlar

Memleketi Bursa’ya tatile giden Adem Çiftçi, daire kapısından girdiği anda şoke oldu. Evine iki kişinin yerleştiğini gören Çiftçi, “Eşyalarımı da satmışlar” dedi

Almanya'da yaşayan Adem Çiftçi, Bursa'nın İnegöl ilçesindeki dairesine girdiğinde odalardaki eşyaları dağınık görünce hayal kırıklığı yaşadı. Komşularıyla evi inceleyen Çiftçi, odalarda saklanan biri kadın iki kişiyi yakaladı. Sinan P. (25) ile Sabriye S. (26), "Biz daireyi Suriyeli'den kiraladık" diyerek kaçmak isterken Çiftçi ve komşuları tarafından yakalanıp polise teslim edildi. Yapılan incelemede şüphelilerin 15-20 gündür dairede oldukları ve evde bulunan çamaşır makinesi, televizyon, mutfak robotu ve elektrikli süpürgeleri satıp, çeşmeleri de söktükleri belirlendi. Gözaltına alınan Sinan P. tutuklanırken, Sabriye S. ise serbest bırakıldı. BURSA
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Evine yerleşip eşya satmışlar
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