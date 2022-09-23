Zayıflamasının sırrı ortaya çıktı

Geçen yıl ocak ayında ikinci kez anne olan 39 yaşındaki güzel oyuncu, balık etli görünümüne veda edip neredeyse 10 kilo vermişti. Uzun süredir glutensiz beslenen güzel oyuncu, son dönemde dünya yıldızları arasında trend olan, 'Aralıklı oruç diyeti' denilen yöntemi benimsedi.Sadece öğle saatlerinde beslenen Uzerli, aralarda ise ceviz ve kuru erik gibi enerji veren besinleri atıştırıyor, günde en az 2.5 litre su tüketiyor. Ancak uzmanlar, doktora danışılmadan bu beslenme yönteminin benimsenmemesi gerektiğini söylüyor.