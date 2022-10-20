Yaşama veda eden Dilara’nın son sözleri: Allah devletimize zeval vermesin

Tedavi gördüğü Hollanda'daki hastanede fişinin çekilmesine karar verilen, ancak Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatı sonrası ambulans uçak ile Türkiye'ye nakledilen Dilara Şahin'in babası Oğuz Şahin, kızının İstanbul'daki 8.5 ayını SABAH'a anlattı. Şahin, kızının son günlerini çok mutlu geçirdiğini, hastaneden çıkıp İstanbul'u gezdiğini belirterek, "8.5 ay boyunca devletimiz bize kol kanat gerdi. Bu süre içerisinde bizi kızımızla doya doya yaşattı" dedi.Dilara'nın Marmara Üniversitesi Pendik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi gördüğünü ve 4. ayında ayağa kalktığını söyleyen baba Şahin, "Hollanda'da yaşam fişi çekilmek istenen, komada olan kızım, Türkiye'de sanki yeniden doğdu. Ona, başta Cumhurbaşkanımız olmak üzere tüm Türkiye sahip çıktı. Hızlı bir iyileşme sürecine girdi. Hastane odasında bize çay demledi, tavada yumurta kırdı. Birlikte çok güzel günler geçirdik" diye konuştu.Kızının en büyük hayallerinden birinin İstanbul'u gezip görmek olduğunu ifade eden Şahin, "Hastanede odasından çıkıp birlikte otelde kaldık. Birlikte İstanbul'u gezdik ve o anları ölümsüzleştirdik. Kızımızla birbirimize sarıldık, bolca koklaşma şansı yakaladık. Kızıma aranan uyumlu ilik abisinde bulunmuştu. İlik alındı, nakil gününü beklemeye başlamıştık. Son kemoterapi sonrası mide kanaması geçirdi, komaya girdi. O komadan çıkamadı" dedi.SABAH'ın haberi üzerine Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Dilara'nın ambulans uçak ile İstanbul'a nakledilmesi talimatı verdi. İstanbul'da tedavisine başlanan Dilara 15 Ekim günü yaşamını yitirdi. Aile kızlarını memleketleri Kayseri'de toprağa verdi. Tek tesellileri kızlarının son günlerini dolu dolu yaşaması oldu.OĞUZ Şahin kızının ölmeden önceki son sözlerinin vasiyet gibi olduğunu belirterek, "8,5 ay boyunca devletimiz bize kol kanat gerdi. Bu süre içerisinde bizi kızımızla doya doya yaşattı. Allah devletimizden razı olsun. Son gelinen nokta ise yüce Allah'ın takdiri, yapacak başka bir şey yok. İnşallah Dilara'mızın mekanı cennet olur. Kızımın son sözleri, 'Baba, sakın üzülmeyin. İnşallah bunu da atlatacağım. Olur da bana bir şey olursa, hakkınızı helal eyleyin. Sayın Cumhurbaşkanımıza da tüm yaptıkları için adıma teşekkür edin. Yüce Allah'ım onu bu devletin başından eksik etmesin. Allah devletimize zeval vermesin' şeklinde oldu" dedi. Şahin ailesi, kızları Dilara'nın "Allah devletimize zeval vermesin" şeklindeki son sözlerini mezar taşına yazdırdı.