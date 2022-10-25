NRW’de eğitim dibe vurdu

EYALETTEKİ "Eğitimde Kalite Enstitüsü"nün yaptığı araştırma sonucu ortaya çıkan rakamlarda, ilkokul 4. sınıfa giden öğrencilerin yüzde 21'inin düzgün okuyamadığı belirlendi. Bu oran 5 yıl önce yüzde 15 olarak tespit edilmişti. Enstitü, Eyalet Eğitim Bakanlığı'nı sorumlu tutarak, koronavirüs pandemisi döneminde okulların uzun süre kapalı kalmasının sorunu tetiklediğini bildirdi.1400 ilkokulda yaklaşık 27 bin öğrenci arasında yapılan araştırmaya göre ilkokul öğrencilerinin yüzde 32'si düzgün yazma konusunda sorun yaşıyor. Bu oran da 5 yıl önce yüzde 23 seviyesindeydi. Matematik dersinde ise öğrencilerin başarı ortalaması yüzde 28 olarak belirlendi. Bu rakam eyalette bugüne kadar tespit edilen en düşük seviye olarak kayıtlara geçti.