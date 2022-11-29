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Giriş Tarihi: 29.11.2022

Küstah Wagner

ÇAĞLAYAN AKTÜRK
Küstah Wagner

Katarlı seyircileri ‘bornoz giymiş taraftar’ diye aşağıladı, İlkay için ‘Çenesini kapatıp oyundan çıkmalı’ dedi. Eski futbolcu Wagner’in yorumları büyük tepki aldı

Alman Milli takımının İspanya ile karşılaştığı Dünya Kupası maçında ZDF televizyonu için yorumculuk yapan eski futbolcu Sandro Wagner'in ırkçı sözleri sert eleştiriler aldı. Bayern Münih ve milli takımın eski oyuncusu Wagner, maç sırasında Arapların giydiği kıyafetlere laf atarak, "Kale arkasındaki taraftarları Alman zannediyordum. Dikkatli bakınca bornoz giymiş Katarlılar olduğunu fark ettim" dedi. İlkay Gündoğan'ın oyundan alınmasını eleştirenlere hitaben, "Böylesi bir ortamda çeneni kapatıp hızla sahayı terk edeceksin" diyen Wagner'in yorumları sosyal medyada büyük tepki alınca, ZDF televizyonu özür diledi ve Wagner ile konuyu konuşacaklarını açıkladı.
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Küstah Wagner
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