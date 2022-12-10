İşte Ece’nin katil zanlısı

SABAH, Almanya'nın Ulm kenti yakınlarındaki Illerkirchberg'de okula giderken bıçaklı saldırıda öldürülen Ece Sarıgül'ün (14) katil zanlısının adı ve fotoğrafına ulaştı. Mülteci yurdunda kalanların isminden hareket ederek yaptığımız araştırmada, zanlının 27 yaşındaki Eritreli Mikael Efrem Haile olduğunu öğrendik. Ekibimiz, zanlının 2020 yılı Ocak ayında Ulm'deki Kongre Merkezi'nde düzenlenen Afrika günlerinde sahne aldığı bilgisine de ulaştı. Almanya'ya 2016 yılında gelen zanlının sicilinin temiz olduğu, bugüne dek sadece toplu taşıma araçlarına biletsiz bindiği için ceza aldığı belirtilmişti. Haile, 5 Aralık günü, okula giden Ece Sarıgül ve 13 yaşındaki arkadaşı Nerea M.'nün önüne çıkıp iki kızı da bıçaklamıştı. Ece, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirmişti.