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Giriş Tarihi: 2.1.2023

Borbet işçisi isyanda

ÇAĞLAYAN AKTÜRK
Borbet işçisi isyanda

Otomobil tutkunlarının yakından bildiği, dünyanın önde gelen jant üreticisi Borbet, ani kararla 450’si Türk, 600 çalışanını tazminatsız kapıda bıraktı. Kâr eden tesise kilit vuruldu

TAZMİNAT ÖDEMEDİLER
Almanya'nın Solingen kentinde otomobil jantı üreten Borbet, kısa sürede tesis kapatma kararı alınca işçiler isyan etti. 450'si Türk, 600 çalışan, tazminat hakkında da yoksun bırakıldı. Tesisin kapısına 31 Aralık günü kilit vuruldu. İşyeri İşçi Temsilcisi Halit Bıçakçı, "Burada 40 yıla yakın çalışan arkadaşlarımız var. Hepimizi tek kuruş tazminat ödemeden kapı önüne koydular" şeklinde konuştu.

"ADETA DIŞLANDIK"
Dünyanın tercih ettiği araç jantlarını üreten firma, üretimi başka noktaya kaydıracak. Bu yüzden mağdur duruma düşen çalışanlar, "Belediye Başkanı da dâhil hiçbir siyasetçiden destek alamadık. Adeta dışlandık. Görüşmeler, 11 işçi temsilcisinin dokuzundan gizli tutuldu. Önceki adı Kronprinz olan firma, 2002'de Borbet şirketler grubuna satıldı. 2016'da diğer şirketlerden ayrıldı" dedi.
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Borbet işçisi isyanda
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