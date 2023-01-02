Borbet işçisi isyanda

Almanya'nın Solingen kentinde otomobil jantı üreten Borbet, kısa sürede tesis kapatma kararı alınca işçiler isyan etti. 450'si Türk, 600 çalışan, tazminat hakkında da yoksun bırakıldı. Tesisin kapısına 31 Aralık günü kilit vuruldu. İşyeri İşçi Temsilcisi Halit Bıçakçı, "Burada 40 yıla yakın çalışan arkadaşlarımız var. Hepimizi tek kuruş tazminat ödemeden kapı önüne koydular" şeklinde konuştu.Dünyanın tercih ettiği araç jantlarını üreten firma, üretimi başka noktaya kaydıracak. Bu yüzden mağdur duruma düşen çalışanlar, "Belediye Başkanı da dâhil hiçbir siyasetçiden destek alamadık. Adeta dışlandık. Görüşmeler, 11 işçi temsilcisinin dokuzundan gizli tutuldu. Önceki adı Kronprinz olan firma, 2002'de Borbet şirketler grubuna satıldı. 2016'da diğer şirketlerden ayrıldı" dedi.