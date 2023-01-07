33 yıl sonra yeni delile ulaşıldı

MÜNİH Cumhuriyet Savcılığı, olay yeri ile ilgili yeni izlere ulaşıldığını ve bu ipuçlarının ayrıntılı şekilde değerlendirildiğini duyurdu. Savcılık, 17 Kasım 1990 günü Kempten kentinde sadece Türk ailelerin yaşadığı binadaki yangının ırkçı saikle işlenmiş bir suikast girişimi olduğunun kanısına varıldığını belirtti ve delillerden çıkacak sonucun yakında paylaşılacağını aktardı.KUNDAKLAMA, Alman ZDF kanalında geçen yıl Ocak ayında ele alınınca yaklaşık 30 ihbarda bulunulmuştu. Yangından kısa süre sonra Kempten Birliği isimli bir Neo-Nazi grubu bölgenin yerel gazetesine mektup yazarak saldırıyı övmüştü. Dönemin polisi bu mektubu sümen altı etmişti. Münih Başsavcısı, 2020'de dosyayı yeniden araştırmaya başlamıştı.