Kriz Meryem’i vurdu

Almanya'da hayatı gitgide zorlaştıran ekonomik krizin mağdurlarından biri de yılın büyük kısmını doğup büyüdüğü Berlin'de geçiren Meryem Uzerli oldu. Geçtiğimiz yıllarda burada 'Nosh Nosh' adlı bir kafe açan güzel oyuncunun işleri, önce pandemi ardından da kötü giden ekonomi yüzünden durma noktasına geldi. Uzerli de mecburen kafesini devretti. Meryem Uzerli, maddi kayıptan sonra manevi olarak da krize yenildi. Kızı Lily'nin Amerikalı babasıyla Berlin'de yaşayan güzel oyuncu, uzun süre kafesiyle ilgilenen sevgilisiyle fikir ayrılığına düştü. Almanya'da işlerini yürütemeyen ABD'li sevgili, Meryem Uzerli'ye "Beraber Amerika'ya gidelim. Ben burada maddi olarak çok zor durumdayım" teklifi yaptı. Ancak güzel oyuncu, sevgilisinin fikrine sıcak bakmayınca bu ilişki de hüsranla sonuçlandı.