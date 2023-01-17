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Giriş Tarihi: 17.1.2023

Yeni başkan Erdemir

Yeni başkan Erdemir

Yaklaşık 9 yıldır Hessen Radyo ve Televizyon Kurumu olan LPR Hessen’in başkan yardımcılığını yapan Prof. Dr. Murad Erdemir, 1 Ocak 2023 tarihi itibariyle kurumun başkanlığını devraldı

Hessen Eyaleti Radyo ve Televizyon Kurumu LPR Hessen'in başına Prof. Dr. Murad Erdemir (57) getirildi. 4 Temmuz 2022'de yapılan oturumda başkan seçilen Prof. Erdemir, 1 Ocak 2023'te göreve başladı. 1999 yılından bu yana kurumda görev yapan ve 2014'ten beri başkan yardımcısı olan Erdemir, ülkenin en önemli medya hukukçularından biri.

MEDYA HUKUKU PROFESÖRÜ
HUKUKÇU olan Erdemir, özellikle gençlerin medya tüketimi ve onların korunmasına dönük çalışmalarda bulundu. 2013'te Göttingen Georg August Üniversitesi tarafından medya hukuku alanında fahri profesörlük unvanına layık görülen Murad Erdemir, aynı zamanda "Yeni Gençlik Koruma Yasası" başlıklı bir kitap yazdı.
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Yeni başkan Erdemir
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