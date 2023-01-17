Yeni başkan Erdemir

Hessen Eyaleti Radyo ve Televizyon Kurumu LPR Hessen'in başına Prof. Dr. Murad Erdemir (57) getirildi. 4 Temmuz 2022'de yapılan oturumda başkan seçilen Prof. Erdemir, 1 Ocak 2023'te göreve başladı. 1999 yılından bu yana kurumda görev yapan ve 2014'ten beri başkan yardımcısı olan Erdemir, ülkenin en önemli medya hukukçularından biri.HUKUKÇU olan Erdemir, özellikle gençlerin medya tüketimi ve onların korunmasına dönük çalışmalarda bulundu. 2013'te Göttingen Georg August Üniversitesi tarafından medya hukuku alanında fahri profesörlük unvanına layık görülen Murad Erdemir, aynı zamanda "Yeni Gençlik Koruma Yasası" başlıklı bir kitap yazdı.