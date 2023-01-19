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Giriş Tarihi: 19.1.2023

Sevgiliyle plan yapıp kocasını zehirledi

Cengiz PARLAYAN
Sevgiliyle plan yapıp kocasını zehirledi

Almanya’da 8 ay önce ölen Tufan Yıldıran’ın cinayete kurban gittiği ortaya çıktı. Zanlının, Yıldıran’ın karısı olduğu ve sevgilisi ile plan yapıp eşini zehirlediği belirlendi

Almanya'nın Detmold kentinde yaşayan Çorumlu Tufan Yıldıran'ın (40) ölümünün ardından cinayet çıktı. Eşi Selma Yıldıran (50), 1 Mayıs günü polisi arayıp eşinin gece öldüğünü bildirdi. Evde inceleme yapan polis, Tufan'ın midesindeki şiddetli ağrı sonucu öldüğünü öğrenince toksikolojik inceleme başlattı. Raporun çıkması beklenirken üç çocuk annesi Selma Yıldıran, 5 Ocak günü polise gidip cinayeti itiraf etti. Selma Yıldıran, eşinin içeceğine zehir kattığını söyleyince tutuklandı. Kadın, İranlı sevgilisi ile plan yaptığını da anlatınca Mohammad A. (44) da Hamburg'da gözaltına alındı.
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Sevgiliyle plan yapıp kocasını zehirledi
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