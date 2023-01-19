Sevgiliyle plan yapıp kocasını zehirledi

Almanya'nın Detmold kentinde yaşayan Çorumlu Tufan Yıldıran'ın (40) ölümünün ardından cinayet çıktı. Eşi Selma Yıldıran (50), 1 Mayıs günü polisi arayıp eşinin gece öldüğünü bildirdi. Evde inceleme yapan polis, Tufan'ın midesindeki şiddetli ağrı sonucu öldüğünü öğrenince toksikolojik inceleme başlattı. Raporun çıkması beklenirken üç çocuk annesi Selma Yıldıran, 5 Ocak günü polise gidip cinayeti itiraf etti. Selma Yıldıran, eşinin içeceğine zehir kattığını söyleyince tutuklandı. Kadın, İranlı sevgilisi ile plan yaptığını da anlatınca Mohammad A. (44) da Hamburg'da gözaltına alındı.