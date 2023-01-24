Göçmen öğrenciye öğretmen yok

Türklerinyoğun olarak yaşadığı Almanya'nın Kuzey Ren Vestfalya Eyaleti'nin (NRW) Eğitim ve Bilim Sendikası (GEW) Başkanı Ayla Çelik, öğretmen açığına dikkat çeken açıklamada bulundu. Göçmen nüfusunun öne çıktığı Duisburg kentinin Marxloh semtindeki bir ilkokulu ziyaret eden Çelik, okulda haftada 224 dersin boş geçtiğini öğrenince, "Çocukların ellerinden fırsat eşitliği alınıyor" dedi.NRW'DE 8 bin 47 öğretmen açığı olduğunu işaret eden Çelik, "Öğretmenler ağır iş yükü altında inliyor, zorunlu dersler iptal ediliyor, ebeveynler ise endişeli ve çaresiz. Açıkça söylemek gerekirse, durum dramatik ve daha da dramatik olacağa benziyor. Bir yangınla karşı karşıyayız. Bakanlığın önlemler alması gerekiyor. Öneriler beklentiyi karşılamıyor" şeklinde tepki gösterdi.ÇELİK, siyasetin ancak çalışma koşullarını iyileştirmesi halinde uzun vadede öğretmen açığıyla mücadele edebileceğini belirtti ve "Eyalet hükümeti, daha fazla insanın öğretmen olmaya karar vermesini sağlamalı ve öğretmenlerin işten ayrılmasını engellemek için çaba sarf etmeli, çalışma koşulları iyileştirilmeli. Müfredat da düzene sokulmalı" dedi.