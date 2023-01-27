Avrupa’nın ikiyüzlülüğü pes dedirtti

İSRAİL BAYRAĞINI YAKMAK YAHUDİ DÜŞMANLIĞI

KUR'AN-I KERİM'İ YAKMAK FİKİR ÖZGÜRLÜĞÜ

Dünya'da 1.6 milyar Müslüman'ın kutsal kitabı yakılırken sessizliğe bürünen Avrupa, söz konusu olan İsrail ya da kendi kutsalları olduğunda ayağa kalkıyor. İsrail bayrağı yakmak Avrupa'nın pek çok ülkesinde iki yıl hapis ile cezalandırılıyor. Ağır ceza veren ülkelerin başında Almanya, Danimarka ve İtalya geliyor.2017'de sokaklarında İsrail bayrağının yakılması üzerine ceza yasasını değiştiren Almanya'da, İsrail bayrağını yakan iki yıla kadar hapis veya para ile cezalandırılıyor. Almanya gibi Danimarka ve İtalya'da da İsrail bayrağını yakana iki yıla kadar hapis cezası öngörülüyor. Avusturya'da İsrail bayrağını yakmanın cezası, 6 ay hapisFransa bayrak yakmanın cezası 7500 euro veya hapis. İspanya'da ise bayrak yakmaya 7 ila 12 ay hapis cezası kesiliyor. Bu ceza paraya dönüştürülüyor. Bu ülkeler, İsrail ya da kendi bayrakları söz konusu olunca ağır yaptırımlar uygularken, Kur'an-ı Kerim'i yakmayı cezasız bırakıyor.Ceza Kanunu'nun 104. maddesi (StGB 104 Verletzung von Flaggen und Hoheitszeichen auslaendischer Staaten) uyarınca, Yabancı bir devletin bayrağını söken, yakan veya tahrif eden kişi, iki yıla kadar hapis veya para cezası ile cezalandırılıyor. Ceza Yasası'nın bu maddesi, 2017 yılında ülke sokaklarında İsrail Bayrağı'nın yakılması sonrası apar topar değiştirildi. Kur'an-ı Kerim yakmaya ceza yok.Ceza Yasası'nın 317. maddesine göre, İsrail gibi yabancı ülke bayrağını yakmak altı aya kadar hapis veya 360 günlük hapis cezası ile cezalandırılıyor. Ülke bayrağına veya federal eyaletlerinden birinin bayrağına, ulusal marşa nefretle hakaret altı aya kadar hapis veya 360 gün hapis karşılığı para cezası öngörüyor. Kur'an-ı Kerim yakmaya ceza yok.Ceza Kanunu'nun 110. maddesine göre, yabancı bir ulusa, devlete, bayrağına veya diğer tanınmış ulusal sembolüne veya Birleşmiş Milletler, Avrupa Konseyi bayrağıyla alenen alay etmenin cezası, iki yıla kadar şartlı hapis cezası veya para cezası. Kur'an-ı Kerim yakmaya ceza yok.Ceza Kanunu'nun 433-5-1 maddesi, ülke bayrağı veya milli marşa alenen hakareti 7500 euro ve altı ay hapis ile cezalandırıyor. Diğer ulusal bayrakların imhasına ilişkin cezai düzenleme ise ceza kanununda kesin hükme bağlanmıyor. Kur'an-ı Kerim yakmaya ceza yok.Ceza Kanunu'nun 543. maddesine göre, İspanya'yı, özerk topluluklarını, sembollerini veya amblemlerini alenen sözlü, yazılı veya fiziksel olarak aşağılayan herkes yedi ila 12 ay hapis karşılığı para cezası ile cezalandırılıyor. Diğer ulusal bayrakların imhasına ilişkin cezai düzenleme Fransa'daki gibi kesin hükme bağlanmıyor. Kur'an-ı Kerim yakmaya ceza yok.Ceza Kanunu'nun 299. maddesine göre, İsrail bayrağını veya amblemini yakan kişi, iki yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılıyor. Ülke bayrağına saldırı ise 292. maddede ele alınıyor. Buna göre ulusal bayrak halka açık alanda yakılırsa 5 ile 10 bin euro ceza kesiliyor. Kur'an-ı Kerim yakmaya ceza yok.İngiltere, Hollanda ve Belçika, bayrak yakmayı ceza kapsamında bulundurmuyor.