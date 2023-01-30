Almanya’da grev dalgası yayılıyor

Ülkede eğitim, ulaşım ve kamuda 2.5 milyon çalışan son yılların en yüksek ücret talebiyle toplu iş sözleşmesi görüşmelerine başlıyor. Sendikalar yüzde 10.5 ve ayda en az 500 euro maaş artışı istiyor. Sendikalar şimdiye kadar, 2022'deki diğer ücret anlaşmalarında olduğu gibi vergisiz tek seferlik ödemeleri reddetti.Müzakerelerin başında işverenler bir teklif sunmazken, sonraki iki müzakere turu için 22-23 Şubat ve 27-29 Mart tarihleri belirlendi. Ver.di Sendikası Başkanı Frank Werneke, vatandaşların uyarı grevlerine hazırlıklı olması gerektiğini belirterek, "Grevler 25 Ocak'ta başlayabilir" diye konuştu.