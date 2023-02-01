Kuran yakmaya ‘dur’ dediler

FİNLANDİYA polisi, kamuya açık alanlarda Kur'an-ı Kerim gibi kutsal kitapların yakılmasına izin vermeyeceğini bildirdi. Finlandiya Ulusal Polis Kurulu'nun, kutsal kitapların yakılmasını "cezalandırılabilir suç" olarak değerlendireceği ifade edildi. Finlandiya hukukunun diğer İskandinav ülkelerinin aksine 'dini barışı' koruduğu ve ihlalinin cezalandırılabileceği aktarıldı.ULUSAL basında yer alan habere göre polis, Kur'a-ı Kerim yakılması planlanan gösteriye izin vermeyecek, yakma eylemi bir gösteri sırasında veya polisin dikkatini çeken başka bir durumda gerçekleşirse müdahale edecek. Emniyet Görevlisi Vesa Pihajoki, "Kur'an-ı Kerim yakmayı planlayan kişiye izin verilmeyeceği de önceden bildirilecek" diye konuştu. HELSİNKİ