Tatile gittiler enkazda kaldılar

ALMANYA'NIN Bremen kentinde yaşayan 53 yaşındaki Tülay Kekeç, hem izin yapmak hem de diş tedavisi için memleketi Hatay'a uçtu. İki çocuk annesi Kekeç, korkunç depreme yakalandı ve enkaz altında kalarak can verdi. Hollanda'da yaşayan 87 yaşındaki Hataylı Hamis Köse ise 53 yaşındaki oğlu Yılmaz ile Türkiye'ye gitmişti.HAMİS ve Yılmaz Köse de enkaz altında can verdi. Deventer Türk Gücü forması giyen Kahramanmaraşlı Furkan Kazcı (26) da tatil için memleketine gitmişti. O da enkaz altında kalan isimlerden biri. Furkan Kazcı'nın kulübü, acılı ailesi için yardım kampanyası başlattı.