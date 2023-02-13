Depremzedeye kolay vize

AlmanyaDışişleri Bakanı Annalena Baerbock, Almanya'daki Türk ve Suriyeli ailelerin depremden etkilenen yakınlarını, "barınma veya tıbbi tedavi ihtiyaçları" için bürokratik olmayan yollarla geçici olarak yanlarına almalarına yardım etmek istediklerini bildirdi.Baerbock, "Almanya Dışişleri Bakanlığı ve İçişleri Bakanlığı ile çalışmalarına hemen başlayan bir görev gücü oluşturduk. Amaç, depremden etkilenenler için vize prosedürlerini mümkün olduğunca bürokratik olmayan hale getirmek. Bunun için Türkiye'deki misyonlarımızda kadromuzu artırdık ve kapasiteleri yeniden tahsis ettik" ifadelerini kullandı.Almanyaİçişleri Bakanı Nancy Faeser da, ülkede yaşayan Türkler ve Suriyelilerin, depremlerden etkilenen yakın akrabalarını 3 aylık süreyle Almanya'ya getirebilmeleri için vize kolaylığı sağlanmasını planladığını bildirdi. Faeser, "Öte yandan deprem bölgesinde yardım eden THW, Federal Polis ve diğer kurtarma görevlilerimizle gurur duyuyorum. Yorulmadan enkaz altında kalan insanları arıyorlar" dedi.BERLİN Senatosu da kentte yakınları olan depremzedelerin Berlin'e gelebilmeleri için ülkeye giriş şartlarını ve vize alma koşullarını kolaylaştırmak için bir düzenleme yayınladı. 31 Temmuz 2023'e kadar geçerli olacak düzenlemeye göre depremzedelerden vize verilirken yeterli Almanca dil mecburiyeti sorulmayacak. Federal Tarım Bakanı Cem Özdemir, depremden etkilenenlerin yakınlarını görmek için Almanya'ya gelebilmesi için hızlı davranılmasını istedi.Daha önce Berlin Eyaleti Başbakanı Franziska Giffey, eyalet hükümetinin, kentte yakınları olan depremzedelerin Berlin'e gelebilmeleri için ülkeye giriş şartlarını ve vize alma koşullarını kolaylaştırma konusunda mutabık kaldığını ifade etmiş, bazı siyasetçiler de mağdurların yakınlarının yanına gelebilmelerinin sağlanmasını istemişti. SABAH, üç gün önce vize talebini manşetine taşımıştı.