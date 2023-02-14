Vielen dank freunde *Teşekkür ederiz dostlar

Merkez üssü Kahramanmaraş'ta meydana gelen depremlerin üzerinden 24 saat geçmeden Türkiye'ye giden Uluslararası Arama Kurtarma Danışma Grubu'nun (INSARAG) ilk kafilesi Almanya'ya geri döndü. 3 kurtarma köpeği ve 38 kişiden oluşan Alman arama-kurtarma ekibi @fire, Frankfurt Havalimanı'nda Türkiye'nin Frankfurt Başkonsolosu Erdem Tunçer ve diğer yetkililer tarafından çiçeklerle karşılandı.Türkiye'nin büyük bir deprem felaketi yaşadığını belirten INSARAG ekip şefi Johannes Gust, "Ekip olarak Kahramanmaraş'ta çalıştık. Ancak 5 depremzedeyi kurtarabildik. Maraş, depremin en şiddetli yaşandığı bölge ve acil yardıma ihtiyacı var. Gelecek mutlu haberleri bekliyoruz" dedi. Şef Florian Zonker de "Bir anne ve 6 yaşındaki kızının 20 saatlik kurtarma operasyonu, bizim için çok büyük mücadeleydi" diye konuştu.Alman kurtarma ekibini çiçeklerle karşılayarak teşekkür eden Türkiye Cumhuriyeti Frankfurt Başkonsolosu Erdem Tunçer, "Ülkemizde yaşanan elim deprem faciası sonrasındaki acil yardım çağrımıza Alman dostlarımız çok hızlı yanıt verdi. Almanya, arama-kurtarma ekiplerini ilk gönderen ülkelerden biri olmuştu. Alman dostlarımıza bu zor zamanda gösterdikleri dayanışma, kurtardıkları hayatlar ve fedakârlıkları için minnettarız" dedi.HATAY'DA bir haftadan bu yana çalışan ve enkaz altından 12 kişi ile 1 köpeği canlı olarak çıkaran Hollanda Kentsel Arama Kurtarma Ekibi ( USAR) çalışmalarını tamamladı. BBC'nin haberine göre ekip lideri Job Kramer, "Ama 12 kişi bizim için çok fazla, bir depremde hiç bu kadar çok insanı kurtarmamıştık" dediİSPANYA'NIN Uluslararası Doğal Afet Kurtarma Grubu (USAR), ülkesine dönüş öncesi son paylaşımı yaptı. Paylaşımda, "Bizde ömür boyu iz bırakacak bu görevi geride bıraktık. Hoşça kal Türkiye" ifadeleri kullanıldı. İspanyol ekibin dünkü paylaşımında ise "Ruhumuzda acı var ama verilen görevleri tamamladıktan sonra İspanya'ya dönmek zorundayız. Türkiye'den kardeşlerimiz, kalbimizdesiniz" ifadeleri kullanıldı.