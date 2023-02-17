Hollanda’da 88 milyon euro yardım toplandı

Hollanda'daGİRO555'in depremzedeler yararına başlattığı Ulusal Yardım Kampanyası sonuçlandı. Ülkedeki radyo ve televizyonların yaptığı ortak yayın sonucunda 88 milyon 921 bin 469 euro yardım toplandı. Hollanda televizyonlarında yapılan iki saatlik ortak canlı yayında deprem bölgesinden görüntüler ile Hollanda'da yapılan yardım çalışmalarına yer verildi.Depremdebirçok akrabasını kaybeden Hataylı sanatçı Karsu Dönmez, Neşet Ertaş'ın, "Gönlüm hep seni arıyor, neredesin sen?" türküsünü seslendirdi. Etkinlikte çok sayıda ünlü Hollandalı telefon başında bağış topladı. Bunlardan biri de Kültür ve Medyadan Sorumlu Devlet Bakanı Günay Uslu oldu. Yardımın yarısı Türkiye, yarısı Suriye'ye gönderilecek.