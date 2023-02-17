Haberler Avrupa Haberleri Hollanda’da 88 milyon euro yardım toplandı
Giriş Tarihi: 17.2.2023

Hollanda’da 88 milyon euro yardım toplandı

Fatih ÖZYAR
Hollanda’da 88 milyon euro yardım toplandı

2022 yılında Ukrayna için 175 milyon euro toplayan GİRO555, Türkiye ve Suriye için başlattığı Ulusal Yardım Kampanyası’nda 88 milyon euro topladı. Depremzede Karsu herkesi ağlattı

TÜM TELEVİZYON VE RADYOLAR YAYINLADI
Hollanda'da GİRO555'in depremzedeler yararına başlattığı Ulusal Yardım Kampanyası sonuçlandı. Ülkedeki radyo ve televizyonların yaptığı ortak yayın sonucunda 88 milyon 921 bin 469 euro yardım toplandı. Hollanda televizyonlarında yapılan iki saatlik ortak canlı yayında deprem bölgesinden görüntüler ile Hollanda'da yapılan yardım çalışmalarına yer verildi.



KARSU DUYGULANDIRDI
Depremde birçok akrabasını kaybeden Hataylı sanatçı Karsu Dönmez, Neşet Ertaş'ın, "Gönlüm hep seni arıyor, neredesin sen?" türküsünü seslendirdi. Etkinlikte çok sayıda ünlü Hollandalı telefon başında bağış topladı. Bunlardan biri de Kültür ve Medyadan Sorumlu Devlet Bakanı Günay Uslu oldu. Yardımın yarısı Türkiye, yarısı Suriye'ye gönderilecek.
ARKADAŞINA GÖNDER
Hollanda’da 88 milyon euro yardım toplandı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA