Biontech kanser aşısı için deneylere başlıyor

Almanya'dayaşayan Türk bilim insanları Prof. Dr. Uğur Şahin ve eşi Prof. Dr. Özlem Türeci'nin BioNTech şirketi, 2030 yılında kanser aşısını piyasaya sürmeyi hedefliyor. BioNTech, bu yıl İngiltere'de binlerce hasta üzerinde klinik deneylere başlayacak. Prof. Dr. Uğur Şahin, 2014'te bireyselleştirilmiş bir kanser aşısı üretmelerinin 3 ile 6 ay kadar sürdüğüne dikkat çekti.PROF. Şahin, "Şimdi bu süre 4-6 haftaya indi. Hedefimiz şimdi süreyi 4 haftadan aşağıya indirmek" dedi. BioNTech'in kurucu ortağı Prof. Dr. Özlem Türeci de aşının etkili olduğuna dair umut verici kanıtlar olduğunu ifade ederek, "Bazı hastalarda kanser gözle görülür şekilde küçülüyor veya kayboluyor. Gelen sonuçlar umut verici" diye konuştu.