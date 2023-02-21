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Giriş Tarihi: 21.2.2023

Biontech kanser aşısı için deneylere başlıyor

Fatih YILMAZ
Biontech kanser aşısı için deneylere başlıyor

BioNTech şirketi, kanser çalışmalarına hız verdi. BioNTech, mRNA bazlı kanser aşılarını piyasaya sürme yolunda önemli bir adım attı. Şirket, binlerce kişi üzerinde deneylere başlıyor

2030'A KADAR PİYASADA
Almanya'da yaşayan Türk bilim insanları Prof. Dr. Uğur Şahin ve eşi Prof. Dr. Özlem Türeci'nin BioNTech şirketi, 2030 yılında kanser aşısını piyasaya sürmeyi hedefliyor. BioNTech, bu yıl İngiltere'de binlerce hasta üzerinde klinik deneylere başlayacak. Prof. Dr. Uğur Şahin, 2014'te bireyselleştirilmiş bir kanser aşısı üretmelerinin 3 ile 6 ay kadar sürdüğüne dikkat çekti.



İLK SONUÇLAR OLUMLU
PROF. Şahin, "Şimdi bu süre 4-6 haftaya indi. Hedefimiz şimdi süreyi 4 haftadan aşağıya indirmek" dedi. BioNTech'in kurucu ortağı Prof. Dr. Özlem Türeci de aşının etkili olduğuna dair umut verici kanıtlar olduğunu ifade ederek, "Bazı hastalarda kanser gözle görülür şekilde küçülüyor veya kayboluyor. Gelen sonuçlar umut verici" diye konuştu.
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Biontech kanser aşısı için deneylere başlıyor
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