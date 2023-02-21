Utanç duyuyorum onları koruyamadık

Irkçı Alman terörist Tobias Rathjen'in 19 Şubat 2020 tarihinde Hanau'da katlettiği 4'ü Türk 9 kişi törenle anıldı. Anma töreninde Almanya İçişleri Bakanı Nancy Faeser ile birlikte hazır bulunan Hessen Başbakanı Boris Rhein, kurban yakınlarının artık siyasilere güvenmediği konusuna değinerek, güveni yeniden tesis etmeye çalışacağını söyledi. Başbakan Rhein, "Onların güvenini tekrar geri kazanmamız gerekiyor" dedi.Hessen Başbakanı Rhein, "Daha önce özür diledim, ancak Hessen Başbakanı olarak yine özür diliyorum. Devlet olarak mağdur olanları koruyamadık, bu bizim için utanç verici bir durum" diye konuştu. Öte yandan anma töreninde konuşan Emiş Gürbüz, verilen sözlerin tutulmadığını belirterek, kente bir anıt dikilmesini istedi. Ancak Hanau Belediye Başkanı Claus Kaminsky bunu net bir dille geri çevirdi.KAMİNSKY, "Hanau Marktplatz, Grimm Kardeşler ile özdeşleşmiş bir meydan. Buraya anıt dikilmesi söz konusu bile değil. Anıt, saldırıların meydana geldiği bölgeye yakın bir yerde olacak" dedi. Aileler buna tepki gösterdi. Hanau'daki anma etkinliğinden sonra Sedat Gürbüz, Dietzenbach'taki mezarı başında anıldı. Törende konuşan Frankfurt Başkonsolosu Erdem Tunçer, "Hanau'yu unutmayacağız, unutturmayacağız" dedi.