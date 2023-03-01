Nazan kampanya ile 350 bin Euro topladı

Almanya'daRTL televizyonunun eski sunucusu Nazan Eckes, kampanyanın sona ermediğini ve yardım toplamaya devam edeceğini açıkladı. Eckes, "Şimdiye kadar 350 bin euro topladık. Kampanya uzun vadeli bir proje. Çocuklarıma deprem felaketinin ne kadar korkunç olduğunu ve birçok çocuğun artık ailelerine sarılamadığını anlatmaya çalışıyorum" diye konuştu.NAZAN"Depremden sonra askıya aldığım işlerime dönmem gerekiyor" dedi. Nazan Eckes, daha önceki açıklamasında Alman Johanniter Derneği ile birlikte Gaziantep'te her gün 15 bin kişiye sıcak çorba çıkarttıklarını ve aynı organizasyonu Hatay'da yapmayı planladıklarını aktarmıştı. Eckes, geçtiğimiz yıl RTL televizyonundaki sunuculuğunu bıraktığını açıklamıştı.