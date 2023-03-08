Doğan için Türkiye devrede

Almanya'nın Dortmund kentinde yaşayan Kırşehirli Doğan Atasoy, cuma günü A42 otoyolunun Wanne Eickel çıkışında kaza yaptı. Refüjlere çarpan araçta Atasoy ağır yaralandı ve helikopterle hastaneye kaldırıldı. Doktorlar, kısa süre sonra 'Yapılacak bir şey yok' deyip yaşam destek ünitesi fişini çekme kararı aldı.BABA Cuma Atasoy, Essen Başkonsolosluğu'ndan yardım talep edince devreye Türkiye Sağlık Bakanlığı girdi. Bergmannsheil Hastanesi izin verirse Doğan Atasoy'un Türkiye'ye nakledileceği ifade edildi. Cuma Atasoy, "Oğlumunorganları kazada zarar görmemiş. Umudu muz Türkiye" dedi.