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Giriş Tarihi: 8.3.2023

Doğan için Türkiye devrede

Cengiz PARLAYAN
Doğan için Türkiye devrede

Doğan Atasoy trafik kazasında ağır yaralandı. Doktorlar yaşam destek fişini çekme kararı aldı. Aile durumu başkonsolosluğa bildirince Türkiye devreye girdi

Almanya'nın Dortmund kentinde yaşayan Kırşehirli Doğan Atasoy, cuma günü A42 otoyolunun Wanne Eickel çıkışında kaza yaptı. Refüjlere çarpan araçta Atasoy ağır yaralandı ve helikopterle hastaneye kaldırıldı. Doktorlar, kısa süre sonra 'Yapılacak bir şey yok' deyip yaşam destek ünitesi fişini çekme kararı aldı.

UMUDUMUZ TÜRKİYE
BABA Cuma Atasoy, Essen Başkonsolosluğu'ndan yardım talep edince devreye Türkiye Sağlık Bakanlığı girdi. Bergmannsheil Hastanesi izin verirse Doğan Atasoy'un Türkiye'ye nakledileceği ifade edildi. Cuma Atasoy, "Oğlumun
organları kazada zarar görmemiş. Umudu muz Türkiye" dedi.
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Doğan için Türkiye devrede
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