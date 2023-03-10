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Giriş Tarihi: 10.3.2023

Avrupalı Türk’ün her zaman yanındayız

Avrupalı Türk’ün her zaman yanındayız
SABAH Genel Yayın Yönetmen Yardımcısı Metin Yüksel, Frankfurt kenti yakınlarındaki Mörfelden'de SABAH Avrupa ekibi ile bir araya geldi. Yüksel, SABAH Avrupa'nın Avrupalı Türkler adına önemli çalışmalar yaptığını belirterek, "Ekibimiz, Avrupalı Türklerin her zaman yanında olacak" dedi. Toplantıda, SABAH Almanya Temsilcisi İsmail Erel, Haber Müdürü Cemil Albay, İlan Müdürü Zehra Katarschinski ve bölge muhabirleri İbrahim Taş (Köln), Mustafa Akbaba (Nürnberg), Cengiz Parlayan (Dortmund) ve Fatih Yılmaz (Mannheim) hazır bulundu.
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Avrupalı Türk’ün her zaman yanındayız
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