Haberler Avrupa Haberleri Antrenman dönüşü kaza ölüm getirdi
Giriş Tarihi: 24.3.2023

Antrenman dönüşü kaza ölüm getirdi

ÇAĞLAYAN AKTÜRK
Antrenman dönüşü kaza ölüm getirdi

Ehliyetsiz ve alkollü sürücü, otoyolda futbolcu Alperen Yel’in otomobiline arkadan çarptı. Savrulan araç, bariyerlere çarptı, içeride sıkışan Alperen hastanede can verdi

Almanya'nın Krefeld kentinde yaşayan ve Anadolu Türkspor'da forma giyen 33 yaşındaki Alperen Yel, trafik kazasında yaşamını yitirdi. Salı akşamı saat 23.15'te antrenmandan dönen Alperen'in otomobiline, arkadan gelen araç hızla çarptı. Savrulan otomobil bariyerlere çarptı. Aracın içinde sıkışan Alperen, ağır yaralı olarak kurtarıldı ancak hastanede yaşamını yitirdi. Kazaya neden olan 46 yaşındaki sürücünün ehliyetine, üç yıl önce alkollü araç kullandığı için el konduğu, buna rağmen direksiyon başına yine alkollü geçtiği ifade edildi. Krefeld Türk Kültür Ocağı Gençlik Kolları'nda da aktif olan Alperen'in cenazesi Bilecik'te toprağa verilecek.
ARKADAŞINA GÖNDER
Antrenman dönüşü kaza ölüm getirdi
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA