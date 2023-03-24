Antrenman dönüşü kaza ölüm getirdi

Almanya'nın Krefeld kentinde yaşayan ve Anadolu Türkspor'da forma giyen 33 yaşındaki Alperen Yel, trafik kazasında yaşamını yitirdi. Salı akşamı saat 23.15'te antrenmandan dönen Alperen'in otomobiline, arkadan gelen araç hızla çarptı. Savrulan otomobil bariyerlere çarptı. Aracın içinde sıkışan Alperen, ağır yaralı olarak kurtarıldı ancak hastanede yaşamını yitirdi. Kazaya neden olan 46 yaşındaki sürücünün ehliyetine, üç yıl önce alkollü araç kullandığı için el konduğu, buna rağmen direksiyon başına yine alkollü geçtiği ifade edildi. Krefeld Türk Kültür Ocağı Gençlik Kolları'nda da aktif olan Alperen'in cenazesi Bilecik'te toprağa verilecek.