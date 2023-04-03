Bu gençler alkışlanır

Frankfurt yakınlarındaki Kronberg Altkönigschule'de öğrenim gören Arda Şişman (14) ve arkadaşı Faisal Rasuli'nin kampanyasında 1500 euro toplandı. Arda'nın annesi çiğköfte, pasta ve börek yaptı. Satılan yiyeceklerden toplanan para Kızılay'a bağışlandı. Frankfurt Başkonsolosluğu da yardımda bulunan çocukları bu örnek davranışlarından dolayı kutladı.BAVYERA'NIN Marktredwitz kentindeki Otto Hahn Lisesi öğrencileri de Alman-Fransız dostluk gününde toplanan parayı depremzedelere bağışladı. Lise Müdürü Dr. Stefan Niedermeier, "Türklerin acısını paylaşıyorum" dedi. DİTİB Süleymaniye Camisi Dernek Başkanı Celal Öztürk'ü okula davet eden öğrenciler, topladıkları 750 euroyu Öztürk'e teslim etti. Kadir İNCE / WİESBADEN-Hüseyin ERDEM / HOF