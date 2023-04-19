Aileyi yıkan vahşi cinayet

Almanya'nın Duisburg kentinde yaşayan 35 yaşındaki İrfan Dip, 8 Nisan gecesi 14 bıçak darbesi ile katledildi. Şehir merkezinde işlenen cinayette katil zanlısına ulaşılamadı. Hataylı baba Ali Dip ve eşi Karin, "Bize ikinci kez aynı acıyı yaşattılar. 10 yıl önce 13 yaşındaki oğlumuz Can, Ren Nehri'ne itilerek öldürülmüştü. Şimdi de irfan bıçaklanarak öldürüldü" diye konuştu.Karin ve Ali Dip, "Oğlumuz o akşam bize geldi. Oturuyorduk. Arkadaşları onu birkaç kez arayarak doğum günü kutlamasına çağırdı. İrfan gitmek istemedi. Israrlara dayanamayınca kalkıp gitti. Sabah ise acı haberi aldık. Hastaneye koştuk, ancak doktorlar vücudunda çok ağır kesik yaraları olan İrfan'ı kurtaramadıklarını belirtti. 3.5 saat içinde ne olup bittiğini bilmiyoruz" dedi.Oğullarının neden ve kim tarafından öldürüldüğü konusunda fikir ve bilgi sahibi olmadıklarını ifade eden Dip çifti, "Birlikte olduğu dört kişi serbest. Yetkililerden doğru dürüst bilgi alamıyoruz. Sabretmemizi istiyorlar. Dayanacak gücümüz kalmadı. Katilini bulsunlar. Belki o zaman biraz rahatlarız. Olayı gören varsa ifade versin" diye çağrıda bulundu.