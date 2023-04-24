Düpedüz ikiyüzlülük

Almanya, 2018'de gerçekleşen seçimden önce AK Partili siyasetçilerin ülkede konuşmasını engellemek amacıyla bir yasak getirdi. Türklerin ülkede oy hakkı elde ettiğinden bu yana her seçimde AK Parti'yi engelleme girişimi, söz konusu yasak kararıyla resmiyet kazandı. Ancak bu yasak sadece AK Parti'ye uygulandı. Ülkede Yeşil Sol ve CHP logoları ile seçim mitingleri düzenleniyor.AK Partili siyasetçilerin katılımı ile gerçekleştirilecek her türlü program, türlü türlü gerekçelerle engellendi. Kandil'den talimat alan Yeşil Sol ise Karlsruhe kentinde seçim bürosu açtı, miting düzenledi. Almanya'da PKK lehine çalışan Sol Parti'nin (Die Linke) bürosu Yeşil Sol'un kirli siyaset yuvası oldu. Açılış, Die Linke'nin sayfasından ve sosyal medya hesaplarından da duyuruldu. FRANKFURTKurdeleyi, Alman Sol Partililer ile birlikte kesen ise hakkında tutuklama kararı bulunan eski Van Büyükşehir Belediye Başkanı Bedia Özgökçe Ertan oldu. Ertan, yasal dayanağı olmamasına rağmen sözde belediyede 'eş başkanlık' sistemini uygulamış, görevden alındıktan sonra 10 yıla kadar hapsi istenmişti. Yurtdışı çıkışı da yasaklanan Ertan, terör örgütüne üyelikle de suçlanırken, Almanya'ya kaçmıştı.Almanya, daha önce AB ülkeleri hariç, yabancı ülkelerden seçmenleri hedefleyen etkinliklere politikacıların katılımını Federal Hükümet'in onayına bırakmış, en az 10 gün önce Dışişleri Bakanlığı'nın bilgilendirilmesini şart koşmuştu. Ancak, bu toplantılara seçim veya oylama tarihinden üç aydan daha az süre önce ortaya çıkması halinde, onay vermeyeceğini ilan etmişti. Yani yasaklama getirmişti.