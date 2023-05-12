Bant başında infaz

Almanya'nın Stuttgart kenti yakınlarındaki Sindelfingen'de bulunan Daimler Benz fabrikasında saatler 07.45'i gösterdiğinde Rizeli Murat Demir (53), üretim devam ederken iki mesai arkadaşına kurşun yağdırdı. Aksaraylı Ayhan Balki (44) olay yerinde vücuduna aldığı kurşunlar sonrası yaşamını yitirdi. Aynı yaştaki Konyalı Özkan Karagözlü ise helikopterle kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.Mercedes S-Serisi'nin üretildiği alanda meydana geldi. Tüm çalışanların tanık olduğu saldırının siyasi tartışma sonrası gerçekleştirildiği belirtildi. Katil zanlısı Demir'in AK Parti ve Erdoğan karşıtı olduğu, sosyal medya hesabından sürekli propaganda videoları yayınladığı ifade edildi. Olay öncesi Demir'in AK Partili Balki ve Karagözlü ile de seçim tartışmasına girdiği belirtildi.firma üzerinden fabrikaya giren zanlı Demir'in iş sözleşmesinin yakında bitecek olmasına çok sinirlendiği, şefi konumundaki Ayhan Balki'ye bu yüzden de öfkeli olduğu bilgisine ulaşıldı. Demir, saldırının ardından fabrikanın güvenliği tarafından yakalandı. Olay sonrası fabrika çalışanlarının büyük bölümü eve gönderildi. Mercedes, "Şoktayız" açıklaması yaptı.