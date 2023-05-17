Almanlar yoksullaştı

FEDERALİstatistik Dairesi, geçen yıl ülkede yoksulluk sınırı olarak kabul edilen 1250 euro net geliri elde edemeyen 17.3 milyon insan olduğunu açıkladı. Verilere göre 5.1 milyon kişinin durumu ise daha ciddi. Bu kişiler maddi yoksulluğun yanı sıra sosyal yoksunluktan etkileniyor.KİRALARINIfaturalarını ödeyemeyen bu kesim, bir hafta tatile, arkadaşları ile yemeğe çıkamıyor, yıpranmış mobilyalarını değiştiremiyor. Yaşlı nüfus göz önünde bulundurulduğunda 65 yaş altı 6.1 milyon kişi, çalışan nüfusun çok düşük olduğu evde yaşam sürüyor. FRANKFURT