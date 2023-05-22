Tek kelime edemediler

Türk toplumunun, 'Bizim de hakkımızı savunun' diye Federal Meclis'e gönderdiği 18 Türkiye kökenli milletvekili, Almanya'da basın tarihine kara leke düşerken sus pus oldu. Türkiye'de bir Alman gazeteci gözaltına alındığında tepkilerini üst perdeden dile getiren vekiller, söz konusu SABAH Gazetesi'nin Almanya Temsilcisi İsmail Erel ve SABAH Avrupa Haber Müdürü Cemil Albay olunca tek kelime edemedi.Savcının iddiasına göre ortada sadece kişisel verilerin yayılması söz konusuyken, milletvekilleri çıkıp, "Bu iddia, böyle bir baskının gerekçesi olamaz. Alman Anayasası'nın basın özgürlüğü ile ilgili maddesi açık. Böyle baskın kabul edilemez" diyemedi. Türkiye'de bir Alman gazeteci gözaltına alındığında tepkilerini üst seviyede ortaya koyan vekiller, bırakın benzer tepkiyi, ses çıkaramadı.sessizliğe halktan ise anlamlı cevap geldi. Cumhurbaşkanlığı seçimi için sandık başında giden seçmenler, "Biz cevabı önümüze gelen sandıkta veriyoruz. Bir tarafta ırkçılık, diğer tarafta ayrımcılık ile karşı karşıyayken haklarımızın savunucusu olan SABAH Gazetesi mensubu iki gazeteciye düzenlenen baskın kabul edilemez. Demokrasiniz, insan haklarınız nerede kaldı?" diye tepki verdi. FRANKFURT