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Giriş Tarihi: 24.5.2023

Zschaepe’den itiraf geldi

Zschaepe’den itiraf geldi

8’i Türk, 10 kişiyi öldüren NSU terör örgütü elebaşı Beate Zschaepe, cezaevinde konuştu ve cinayetlere engel olabilecekken bunu yapmadığını söyledi

UWE'LERİ DAHA DEĞERLİYMİŞ
BAVYERA Eyalet Meclisi'nde kurulan 2. NSU Araştırma Komisyonu'na ifade veren NSU terör örgütü elebaşı Beate Zschaepe, diğer elebaşları Uwe Böhnhard ve Uwe Mundlos'un hayatlarını, kurbanlardan daha üstün tuttuğunu söyledi. Chemnitz hapishanesinde saatlerce sorgulanan Zschaepe, "İlk cinayetten sonra teslim olsaydım cinayetlerin bir seri haline dönüşmesini önleyebilirdim" dedi.

TÜRK SANDILAR
ARAŞTIRMA Komisyonu Başkanı Toni Schuberl, teröristin tetiği kendi çekmiş gibi hali olduğunu belirtti. Schuberl, Zschaepe'nin suçu kabul etmesinin yeni bir nitelik olduğunu ifade etti. Zschaepe'nin, mahkemedeki tutumundan suç ortaklığını itiraf ettiği açıklandı. Uwe Mundlos ve Böhnhardt'ın kurbanların yaşadığı şehirleri bakıp seçtiğini söyleyen Zschaepe, Münih'te öldürülen Yunan kurban için, "Onu Türk sandılar" dedi. Cengiz PARLAYAN
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Zschaepe’den itiraf geldi
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