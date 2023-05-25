Cevap sandıktan çıkacak

Türkiye'de FETÖ'den hüküm giyip Almanya'ya firar edenlerin şikâyeti üzerine iki gazetecinin evlerinde gerçekleştirilen aramaya tepkisizlik, tepkiye neden oldu. Oy kullanan seçmenler, "Demokrasi ve basın özgürlüklerini de gördük" dedi. Serhan Özbayram, "Bize demokrasi dersi vermeye kalkmasınlar. İki gazeteciye yaptıkları muameleyi gördük. Onlara en güzel cevabı seçim sandığında vereceğiz" diye konuştu.Hakkında kesinleşmiş mahkeme kararı bulunan bir kişinin ihbarı ile gazetecilerin saatlerce evinde arama yapılmasına çok şaşırdığını söyleyen Sedat Şen, "Almanya nereye gidiyor? Alman arkadaşlarım da onları anlamakta zorlanıyor" dedi. Servet Aydın ise, "Aynı arama Alman gazeteciye yapılsa ortalığı ayağa kaldıracak olanlar suskun. Özgürlüklerini de gördük" şeklinde tepki verdi.