Ailesi istedi yurt yıkıldı

Almanya'nın Ulm kenti yakınlarındaki Illerkirchberg kasabasında 5 Aralık 2022 günü bıçaklanarak öldürülen 14 yaşındaki Ece Sarıgül'ün ailesi, katil zanlısının kaldığı yurdu görmeye dayanamadıklarını ifade etti. Aile, ocak ayı sonunda Belediye Başkanı Markus Haeussler'den yurdun yıkılmasını istedi.Başkan geçtiğimiz günlerde bu talebi yerine getirdi ve yurt yıkıldı. Başkan, yurdun yerinin bir süre yeşil kalacağını ardından park yapılacağını ifade etti. Öte yandan Ece'yi öldüren, 13 yaşındaki Nerea M.'yi ağır yaralayan 27 yaşındaki Eritreli Mikael Efrem Haile'nin yargılanmasına 2 Haziran günü Ulm Bölge Mahkemesi'nde başlanacak.