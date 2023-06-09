Doktorlar hastayı dinleyemiyor

Yapılanbir araştırmadan, Almanya'daki doktorların muayenehanede hastalarına sadece 7.6 dakika zaman ayırabildiği sonucu çıktı. Cambridge Üniversitesi'nden araştırmacılar, doktorun muayeneye gelen hastasının daha 18. saniyede sözünü kestiğini tespit etti. Birçok Avrupa ülkesine kıyasla Almanya'daki doktorların hastaya çok daha az zaman ayırabildiği belirtildi.Uzmanlar,hastalarla gerektiği kadar konuşulamamasının ciddi sonuçlar ortaya koyduğunu belirtti ve 'Doğru teşhis konulamıyor, düzgün tedavi önerilemiyor" dedi. Başka bir araştırmada, Almanların beşte biri, doktorun endişelerine yeterince ilgi göstermediğinden yakındı.