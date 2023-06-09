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Giriş Tarihi: 9.6.2023

Doktorlar hastayı dinleyemiyor

Fatih YILMAZ
Doktorlar hastayı dinleyemiyor

Almanya’da sağlık sistemi her geçen gün kötüye giderken, bir doktorun hastasına muayene için ortalama 7.6 dakika ayırdığı ortaya çıktı

Yapılan bir araştırmadan, Almanya'daki doktorların muayenehanede hastalarına sadece 7.6 dakika zaman ayırabildiği sonucu çıktı. Cambridge Üniversitesi'nden araştırmacılar, doktorun muayeneye gelen hastasının daha 18. saniyede sözünü kestiğini tespit etti. Birçok Avrupa ülkesine kıyasla Almanya'daki doktorların hastaya çok daha az zaman ayırabildiği belirtildi.

CİDDİ SONUÇ DOĞURUYOR
Uzmanlar, hastalarla gerektiği kadar konuşulamamasının ciddi sonuçlar ortaya koyduğunu belirtti ve 'Doğru teşhis konulamıyor, düzgün tedavi önerilemiyor" dedi. Başka bir araştırmada, Almanların beşte biri, doktorun endişelerine yeterince ilgi göstermediğinden yakındı.
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Doktorlar hastayı dinleyemiyor
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