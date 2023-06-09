Gazetecilere uygulanamaz

Almanya'dayargı kararlarının ve güncel hukuki konuların değerlendirildiği ünlü Legal Tribune Online (LTO) sitesinde konuyla ilgili yorum yayınlandı. Ünlü hukukçular Dr. Simon Assion ve Dr. Friedrich Schmitt tarafından kaleme alınan yorumda, SABAH Gazetesi Almanya Temsilcisi İsmail Erel ve Haber Müdürü Cemil Albay'ın evlerinde yapılan aramanın Alman Anayasası bakımından sorunlu olduğuna dikkat çekildi.Yorumda, "Konuya yakından bakmak şunu gösteriyor: Bu dava, Alman anayasa hukuku açısından da sorunlu" denildi. Baskının Alman Ceza Yasası'na yeni eklenen 126a maddesine dayanarak yapıldığını hatırlatan hukukçular, "Baskın, savcıların istemeleri durumunda maddenin gazeteciye de uygulanabileceğini gösterdi. Ama 126a maddesinin, anayasanın 5. maddesini oluşturan basın özgürlüğü ile bağdaştığı ise şüpheli" dedi.Hukukçular, "Aslında bu maddeye göre gazetecilik, suç kapsamı dışında. Çünkü kişisel verilerin işlenmesi, gazeteciliğin bir parçasıdır. Bu, verilerin yayınlanması için de geçerlidir. Söz konusu madde, bu verilerin yayılmasına izin veriyor. Burada haberin hangi siyasi eğilime sahip olduğunun da hiçbir önemi yok: Basın özgürlüğü içerik ve siyasi eğilimden bağımsız olarak geçerlidir" dedi. FRANKFURT