Alican’ın hedefi dünya şampiyonası

Doğuştan görme engelli Alican Pektaş'ın (30) futbol sevdası, kendisini Almanya Milli Takımı'na kadar taşıdı. Doğduğu Ober-Ramstadt'ta futbola üç yaşında mahalledeki engelsiz arkadaşlarıyla oynayarak başlayan Alican, altı yaşında Ober-Ramstadt minik takımına yazıldı. Alican, 2007'de Marburg forması ile dikkat çekti ve 2012'de milli takıma seçildi. 11 yıldır milli takımın ve ülkenin en iyi görme engelli futbolcularından biri olan Alican, 5 kez Almanya Şampiyonluğu yaşadı, 6 kez gol kralı oldu. Alican'ın şimdiki hedefi ise 18-27 Ağustos tarihleri arasında Birmingham'da takımca başarı elde etmek, adından 2024'te Paris'teki Dünya Paralimpik Oyunları'na katılmak.