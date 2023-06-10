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Giriş Tarihi: 10.6.2023

Alican’ın hedefi dünya şampiyonası

Fatih YILMAZ
Alican’ın hedefi dünya şampiyonası

Alman Paralimpik Milli Futbol Takımı’nın yıldızı Alican Pektaş, yüksek performansıyla adından söz ettiriyor. Pektaş’ın hedefi dünya şampiyonası

Doğuştan görme engelli Alican Pektaş'ın (30) futbol sevdası, kendisini Almanya Milli Takımı'na kadar taşıdı. Doğduğu Ober-Ramstadt'ta futbola üç yaşında mahalledeki engelsiz arkadaşlarıyla oynayarak başlayan Alican, altı yaşında Ober-Ramstadt minik takımına yazıldı. Alican, 2007'de Marburg forması ile dikkat çekti ve 2012'de milli takıma seçildi. 11 yıldır milli takımın ve ülkenin en iyi görme engelli futbolcularından biri olan Alican, 5 kez Almanya Şampiyonluğu yaşadı, 6 kez gol kralı oldu. Alican'ın şimdiki hedefi ise 18-27 Ağustos tarihleri arasında Birmingham'da takımca başarı elde etmek, adından 2024'te Paris'teki Dünya Paralimpik Oyunları'na katılmak.
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Alican’ın hedefi dünya şampiyonası
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