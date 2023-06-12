Başörtülü kızı dersten attı

Irkçı söylemlerde bulunan profesör, Gülşen Kurt'a (23), "Bir dahakine peçeyle mi geleceksin?" diye sordu. Kızın "Bir düşüneyim, belki" demesine sinirlenen profesör, "Siz İslam faşistlerini temsil ediyorsunuz" dedi ve kıza derste kalamayacağını söyledi. Aşırı sağcıları da ellerinde gamalı haç ile derse almayacağını söyleyerek garip karşılaştırmada bulunan profesöre bir başka öğrenci tepki gösterdi.Yaşanan olay karşısında bir öğrenci, "Onunla bu şekilde konuşup ona hakaretten men ederim sizi" dedi. Ancak profesör sinirlenerek masanın üzerine çıktı, "Ben istediğimi söylerim" diye konuştu. Öğrenci ise bunun ırkçılık olduğunu belirterek, "Fransa'da da ırkçı söylemlerde bulundunuz" dedi. Profesör, "Fikirlerime katılmıyorsanız, Kurt'u da alıp dersten çıkabilirsiniz" cevabını verince 7 kız ve 2 erkek öğrenci dersten çıktı.SABAH'A konuşan Kurt, "Profesörün haftada iki kez dersine giriyordum. Daha önceki derslerde de 'Sen Türksün, ülkene gitsene' şeklinde tacizde bulunuyordu. Diğer öğrencilerle birlikte okul yönetimine şikayet ettik. Dekan ve başkan yardımcısı başka bir ders seçmemi, 20 yıldır üniversitede ders veren profesör hakkında bir şey yapamayacaklarını söylediler. Konuyu sosyal medyaya taşımamamı istediler" dedi.Kurt'unavukatlığını üstlenen Fatih Zingal, "Profesörün yaptığı anayasaya aykırı bir tavırdır. Hukuki olarak bu işin peşini bırakmayacağız. Bu tarz ırkçılığa maruz kalan çok sayıda vatandaşımız var, hepimiz onların yanında olmalıyız" dedi. Kurt'un "İslamcı" olduğunu ve rahatsızlık unsuru olduğunu iddia eden profesör, öğrencileri, "Bana ırkçı falan derseniz de, hepiniz hakkında davacı olurum" diye tehdit etti.