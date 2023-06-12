NSU kurbanı İsmail Yaşar anıldı

NSU'NUN Nürnberg'de katlettiği İsmail Yaşar için öldürüldüğü dükkanın önünde önce saygı duruşunda bulunuldu. Törende Nürnberg Başkonsolosu Serdar Deniz olay yerine çiçek bıraktı, Din Hizmetleri Ataşesi Necmettin Saydan da dua etti. NSU'nun üç cinayeti Nürnberg'de işlediğini belirten Başkonsolos Serdar Deniz, "İsmail Yaşar da bu vahşi terörün hedefi oldu" dedi.ESKİ Başbakan Angela Merkel'in "Irkçılık bir zehirdir" sözünü hatırlatan Deniz, "Bu zehrin kangren olmadan toplumun bünyesinden atılması, topyekün ve sürekli bir çaba gösterilmesini zorunlu kılmaktadır. Halkın büyük çoğunluğunun yeni bir birleştirici, kapsayıcı atmosferin hâkim olması için gayretlerini yoğunlaştırmasını ümit ediyoruz" diye konuştu.