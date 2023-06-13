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Giriş Tarihi: 13.6.2023

Festival aşkı boşanmayla bitti

Cengiz PARLAYAN
Festival aşkı boşanmayla bitti

2015’teki Türk Film Festivali sırasında tanışan ve kısa süre sonra evlenip çocuk sahibi olan Feldmann çifti, sekiz yıl sonra yine festival zamanı resmen boşandı

Frankfurt Büyükşehir eski Belediye Başkanı Peter Feldmann (64), Frankfurt Türk Film Festivali'nde sunuculuk yaparken tanışıp evlendiği Zübeyde Temizel'den (37) resmen boşandı. Feldmann, duruşma sonrası anlaşma ile boşandıklarını ifade etti ve "Evliliği kurtarmak için çok savaştık fakat başarılı olamadık. Bu, dostane bir boşanmaydı. Kızımızın sorumluluğunu birlikte üstleneceğiz" dedi.

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YOLSUZLUK skandalının merkezinde olan ve bu nedenle başkanlıktan halk oylaması ile alınan Feldmann, eşine AWO tarafından işletilen iki dilli kreşte yüksek maaş bağlatıp makam aracı tahsis etmekten suçlu bulunmuştu. Temizel ise önce istenmediği AWO'daki işine mahkeme süreciyle geri dönmüştü.
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Festival aşkı boşanmayla bitti
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