Festival aşkı boşanmayla bitti

Frankfurt Büyükşehir eski Belediye Başkanı Peter Feldmann (64), Frankfurt Türk Film Festivali'nde sunuculuk yaparken tanışıp evlendiği Zübeyde Temizel'den (37) resmen boşandı. Feldmann, duruşma sonrası anlaşma ile boşandıklarını ifade etti ve "Evliliği kurtarmak için çok savaştık fakat başarılı olamadık. Bu, dostane bir boşanmaydı. Kızımızın sorumluluğunu birlikte üstleneceğiz" dedi.YOLSUZLUK skandalının merkezinde olan ve bu nedenle başkanlıktan halk oylaması ile alınan Feldmann, eşine AWO tarafından işletilen iki dilli kreşte yüksek maaş bağlatıp makam aracı tahsis etmekten suçlu bulunmuştu. Temizel ise önce istenmediği AWO'daki işine mahkeme süreciyle geri dönmüştü.