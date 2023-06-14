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Giriş Tarihi: 14.6.2023

İki bin futbolcu forması biriktirdi

ÇAĞLAYAN AKTÜRK
İki bin futbolcu forması biriktirdi

Stuttgart’ta yaşayan İsmail Baltacı, uzun süre önce başladığı forma koleksiyonunda iki bin rakamına ulaştı. Koleksiyonda çok ünlü isimlerin formaları da bulunuyor

Porsche'de test sürücüsü olan Aksaraylı İsmail Baltacı (36), tam bir forma koleksiyoncusu. Uzun yıllardır futbolcuların maçlarda giydiği formaları biriktiren ve iki bin rakamına ulaşan Baltacı, "Futbolun içinde ne varsa biriktirmek istiyorum. Bazı formalar benim için servet değerinde. Araya tanıdık insanları sokarak formalara ulaştım. Onları evimde özel güvenlik sistemiyle koruyorum" dedi.

KİMSEYE SATMIYOR
Baltacı, "Messi ve Ronaldo'nun maç formalarının yanı sıra İlkay Gündoğan'ın tüm kariyer maç formalarına sahibim. Koleksiyonumda Formula 1 yarışçısı Lewis Hamilton'un tulumu da var. Forma dışında top, kaptanlık bandı, kaleci eldiveni ve krampon da biriktirdim. Satın almak isteyenleri geri çeviriyorum. Sadece hayır işleri için forma veriyorum" diye konuştu.
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İki bin futbolcu forması biriktirdi
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