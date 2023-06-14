İki bin futbolcu forması biriktirdi

Porsche'de test sürücüsü olan Aksaraylı İsmail Baltacı (36), tam bir forma koleksiyoncusu. Uzun yıllardır futbolcuların maçlarda giydiği formaları biriktiren ve iki bin rakamına ulaşan Baltacı, "Futbolun içinde ne varsa biriktirmek istiyorum. Bazı formalar benim için servet değerinde. Araya tanıdık insanları sokarak formalara ulaştım. Onları evimde özel güvenlik sistemiyle koruyorum" dedi.Baltacı,"Messi ve Ronaldo'nun maç formalarının yanı sıra İlkay Gündoğan'ın tüm kariyer maç formalarına sahibim. Koleksiyonumda Formula 1 yarışçısı Lewis Hamilton'un tulumu da var. Forma dışında top, kaptanlık bandı, kaleci eldiveni ve krampon da biriktirdim. Satın almak isteyenleri geri çeviriyorum. Sadece hayır işleri için forma veriyorum" diye konuştu.