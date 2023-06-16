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Giriş Tarihi: 16.6.2023

Okulda ırkçılık çok daha fazla

Okulda ırkçılık çok daha fazla

Almanya’nın Ayrımcılıkla Mücadele Sorumlusu Ferda Ataman, okullardaki ırkçılığın çok erken yaşlarda başladığını, kamuoyuna sadece bir kısmının yansıdığını söyledi

Okullarda ayrımcılıkla mücadele projeleri için düzenlenen ödül töreninde konuşan Ferda Ataman, okuldaki aşırı sağcı olayların buzdağının yalnızca görünen kısmı olduğunu söyledi. Brandenburg'daki bir okulda, öğrenciler arasında Hitler hayranlığının arttığı, bazılarının sınıflarda aşırı sağcı müzik dinlediği, duvara gamalı haç çizdiği, sloganlar yazdığı ve Hitler selamı verdiği haberine atıfta bulunan Ataman, "Okullar ayrımcı olmayan bölgeler değil. Harekete geçmek ve sessiz kalmamak çok daha önemli" dedi. Ataman, Hanau'daki bir liseye gündelik ırkçılığa, hoşgörüsüzlüğe ve çeşitliliğe karşı tiyatro oyunu projesi için ödül verdi. BERLİN
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Okulda ırkçılık çok daha fazla
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