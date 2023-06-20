Sıla Yolu’nda sezonu açtık

Avrupa SABAH'ın bu yıl da Sıla Yolu'nda otomobilleri ile Türkiye yolculuğuna çıkacak olanlara hizmet vereceği tesis Hotel Moment oldu. Üç ay süreyle arkadaşımız Mustafa Akbaba, Hotel Moment'te görev yapacak ve yol boyunca sıkıntı yaşamanız, aracınızın arızalanması veya başınıza başka bir sorun gelmesi halinde yardımcı olacak. Akbaba, sizlerin yol hikâyelerini de haberleştirecek, yol durumu konusunda bilgilendirme yapacak.Belgrad'ıgeçtikten 90 kilometre sonra gelen Velika Plana'da yer alan tesisi bulmanızda size SABAH ve McDonald's tabelaları yardımcı olacak. Onbinlerce Türk'ün mola noktası olan Hotel Moment'te yemek yiyip dinlenebilirsiniz. FRANKFURT