Fenomen Esra evlendi

Oldenburg kentinde yaşayan ve hukuk öğrenimi görürken yarı zamanlı iş için çalıştığı benzin istasyonunda çektiği videolarla ünlenen Esra Çayır (29) evlendi. Esra, 1.5 yıl önce internetten tanıştığı ve yılbaşı gecesi evlilik teklifi aldığı Enes ile cumartesi günü Bremen'de 600 davetlinin katılımıyla düğün yaptı. Salonda 600 kişi vardı, ancak Esra'nın düğün öncesi ve düğünden paylaştığı videolarını 1.8 milyon kişi izledi. Esra'nın gelinliği ile hamburgerciye gidip hamburger yemesi ve "Bu hep hayalimdi" dediği paylaşım da en çok izlenen videoları arasında yer aldı.