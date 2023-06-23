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Giriş Tarihi: 23.6.2023

Sıla ekrana geri dönüyor

Sıla ekrana geri dönüyor

Oyuncu Sıla Şahin, üç yıl sonra yeniden RTL’de ekrana gelecek. Ülkenin en uzun soluklu dizilerinden birinde Miray adlı karakteri canlandıracak

RTL televizyonunun daha önce en uzun soluklu iki dizisinde rol alan Sıla Şahin, annelik molasından sonra ekranlara geri dönüyor. 37 yaşındaki oyuncu, Ağustos ayında 4266. bölümü yayınlanacak olan "Alles was zaehlt" adlı dizide Miray karakterini canlandıracak. Günlük dizinin kadrosuna dahil olduğu için çok mutlu olduğunu ifade eden Sıla, "Yeni rolümü dört gözle bekliyorum" dedi. Sıla Şahin, yeni rolünün seyirciyi çok güldüreceğini de söyledi ve "Miray karakteri bana gençlik yıllarımı hatırlatıyor" diye konuştu. 2016 yılında futbolcu Samuel Radlinger ile evlenen Sıla Şahin, Noa (3) ve Alija (4) adında iki çocuk sahibi. KÖLN
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Sıla ekrana geri dönüyor
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