İlaç krizine yasal çözüm

Gelecekte ilaç tedarikinde yaşanabilecek darboğazı önlemek amacıyla hazırlanan yasa tasarısı, Alman Federal Meclisi'nden geçti. Tasarı ile hükümetin ilaç tedarik sorunlarıyla mücadelede tedbirler alması konusunda yolu açıldı. Yeni yasa, ilaçta sabit fiyat, indirim anlaşmaları ve çocuk ilaçlarında yapısal önlemler getiriyor. İlaç şirketleri de belirli ilaç ve antibiyotiklerde 6 aylık stok bulundurmak zorunda kalacak.Yasa kapsamında çocuklar için ilaçların yetersiz olduğu durumlarda eczaneler diğer üreticilerin aktif bileşenlerini daha kolay dağıtabilecek. Çocuk ilaçları için sabit fiyat ve indirim anlaşmaları kaldırılacak. Daha fazla antibiyotik ilaç üretilmesi için kamu teşvikleri sağlanacak. Ülkede çocuk, diyabet ve kanser ilaçları başta olmak üzere 300'ün üzerinde ilacın tedariki konusunda büyük sorun yaşanmıştı. BERLİN